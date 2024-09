Napoli, Conte: “McTominay e Gilmour portano competizione”

Conte in conferenza in vista del prossimo impegno del Napoli: “Nei grandi club nessuno ha il posto certo”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita di domenica contro il Cagliari, valida per la quarta giornata di campionato, in programma in Sardegna alle 18, Antonio Conte, allenatore del Napoli, si è soffermato anche sulle prime impressioni circa gli ultimi due arrivati, Scott McTominay e Billy Gilmour: “Ho ricevuto ottime impressioni, sono due ragazzi seri, ho potuto conoscerli bene anche nella mia esperienza in Premier da avversari, ma loro ci alzano il livello, portano competizione e questa deve essere la nostra strada.

Nel tempo dobbiamo creare una rosa competitiva, dove non ci sono posti prestabiliti e con qualcuno che gioca sicuro. Non ragionando da provinciali ma da club che ha voglia e ambizione di competere per qualsiasi di importante”.