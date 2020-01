5 anni senza Pino Daniele, il ricordo della figlia Sara: “Ogni giorno che passa ti somiglio di più”

Sono cinque anni esatti che ci ha lasciati Pino Daniele, morto improvvisamente per un infarto il 4 gennaio 2015. Mentre a Napoli si moltiplicano le iniziative per rendere omaggio all’amatissimo cantautore (come la maratona radiofonica a lui dedicata), dai social arriva il ricordo commosso della figlia Sara, che ha pubblicato alcuni scatti che la mostrano ancora bambina a fianco del papà, immancabilmente intento a suonare la chitarra. Il messaggio ha raccolto tantissimi “like”:

Ti penso tutti i giorni, ma oggi un po’ di più.

Il dolore piano piano si sta trasformando in forza, con la consapevolezza che ogni giorno che passa assomiglio sempre di più a te.

Pino Daniele, gli amori e la famiglia

Lutto ancora doloroso a Napoli e non solo, la morte di Pino Daniele ha provocato grande sofferenza nei suoi numerosi fan ma soprattutto nella grande famiglia allargata del musicista. Al momento della morte, Daniele era legato sentimentalmente ad Amanda Bonini ed era separato da un paio d’anni dalla moglie Fabiola Sciabbarasi, da cui aveva avuto i tre figli Sara, Sofia e Francesco. Dal primo matrimonio con Dorina Giangrande, invece sono nati Alessandro e Cristina.

Chi è Sara Daniele

Sara Daniele è un personaggio molto popolare in rete, una vera e propria webstar che vanta quasi 230mila follower su Instagram. 24 anni, ne aveva appena 19 quando perse papà Pino (che nel 2001 le dedicò una canzone, “Sara”). Nata a Roma, ha lasciato l’Italia giovanissima per studiare marketing alla Westminster Business School Londra, dove si è laureata nel 2018. È nota anche per la sua amicizia con Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. Fu proprio grazie al loro forte legame che Daniele e Ramazzotti,dopo un periodo di lontananza, tornarono a essere inseparabili, tanto che fu proprio Eros ad annunciare per primo la morte del collega e amico.