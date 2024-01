Applausi per Juan Jesus: “Si inventa una volata offensiva con tanto di assist”

Le pagelle – Applausi anche per Juan Jesus: “Si inventa una volata offensiva con tanto di assist”

Juan Jesus ha svolto una partita senza sbavature, il difensore ha lasciato un segno positivo durante la semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina. Questo il commento dei giornali:

La Gazzetta dello Sport: “Come gli altri, più degli altri, perché oltre a non sbagliare nulla come i colleghi di reparto, si inventa una volata offensiva con tanto di assist millimetrico dalla trequarti per l’1-0. Applausi”.

Tuttosport: “Da applausi la corsa a campo aperto al termine della quale innesca splendidamente Simeone. Non fatica a contenere Beltran & c”.

Corriere dello Sport: “Un panzer quando parte dalla sua area e cavalca come un’ala triangolando con Rui e Kvara e spezzando un’ala di ruolo come Ikoné; delizioso quando invita in profondità Cholito-gol. Splendido anche in marcatura sui centravanti e nelle pulizie della zona pericolosa”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zerbin dopo Napoli-Fiorentina: “Soddisfazione inaspettata e bellissima”

Le dichiarazioni di Mazzarri dopo Napoli-Fiorentina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Juventus, Ranocchia sblocca Djalò