A che ora inizia il derby Virtus Bologna-Fortitudo Bologna e su che canale vederlo in tv e streaming stasera

A Natale non ci sarà solo l’NBA, ma dopo dieci anni in Serie A ritorna il derby di Bologna. Si gioca proprio il 25 Dicembre l’attesissima sfida tra Virtus e Fortitudo. Una rivalità storica, una città che si divide in due per un giorno. Da una parte la Virtus capolista trascinata dalle magie di Milos Teodosic e dall’altra una Fortitudo che sta disputando un ottimo campionato e sogna la vittoria con il grande ex Pietro Aradori.

Segafredo Virtus Bologna – Pompea Fortitudo Bologna, sfida valevole per l’undicesima giornata della Serie A 2019/2020, si giocherà oggi 25 Dicembre alle ore 20.30. L’incontro sarà visibile in diretta televisiva su Eurosport 2 ed in streaming su Eurosport Player e DAZN. Non perdetevi la diretta testuale su OA Sport

IL PROGRAMMA COMPLETO DI VIRTUS BOLOGNA-FORTITUDO BOLOGNA

MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE

Ore 20.30 Segafredo Virtus Bologna – Pompea Fortitudo Bologna

Diretta Eurosport 2

Diretta streaming: Eurosport Player e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

