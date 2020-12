‘A jucatella – Il derby di Torino e Roma-Sassuolo: fascino e spettacolo

‘A jucatella – Il derby di Torino e Roma-Sassuolo: focus su questi due match

‘A jucatella – La giocata di questa settimana pone le basi sui Campioni di Italia e sulla partita dell’Olimpico tra la Roma ed il Sassuolo. La Juventus sarà impegnata nel derby contro un Torino in grandissima difficoltà di gioco e risultati: occasione da sfruttare totalmente per ritornare in zone alte di classifica. La partita tra giallorossi e romagnoli, invece, promette spettacolo a suon di gol. La redazione di ForzAzzurri ha focalizzato l’attenzione quindi, su questi due match: certamente affascinante e pieno di storia il primo, vivace e dall’esito abbastanza incerto il secondo.

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Juventus-Torino (sabato 5 dicembre ore 18:00)

I bianconeri, nell’ultimo turno di campionato, non sono andati oltre un pareggio, per 1-1, in casa del Benevento; stesso esito ha avuto l’ultima partita di campionato disputata dal Toro che, allo stadio Grande Torino contro la Sampdoria, non è riuscita ad andare oltre il 2-2.

Cammino assai altalenante della Juventus in campionato finora; nelle ultime cinque gare di campionato, infatti, sono arrivate solo due vittorie e ben tre pareggi. Il Torino ha vinto solo una volta in questo campionato ed arriva al Derby della Mole dopo due pareggi ed una sconfitta.

Bianconeri e granata hanno gli attacchi che vanno in gol facilmente, 18 gol per la Juve e 16 per il Toro, ma la squadra di Pirlo, a differenza dei cugini, può contare su una difesa quasi impenetrabile: solo 7, infatti, sono i gol subiti contro i 22 degli uomini di Giampaolo.

Il consiglio per questa scommessa

I derby sono di difficile interpretazione ma la differenza tra le due squadre, in questo momento del campionato, è assai notevole. La Juventus è obbligata a vincere per non perdere ulteriore terreno dal Milan capolista e la gara contro questo Torino può segnare la svolta definitiva per la risalita in classifica. Il Torino è chiamato ad una vera e propria impresa. La squadra granata, infatti, non vince un derby “in trasferta” da ben venticinque anni: fu 2-1 nell’aprile del 1995. Da allora, sono arrivati 4 pareggi e 10 sconfitte. Partita dal pronostico abbastanza scontato con la formazione juventina nettamente favorita.

Questo il pronostico de ‘a jucatella di ForzAzzurri.net: 1 + OVER 2,5

Roma-Sassuolo (domenica 6 dicembre ore 15:00)

La Roma, sesta con 17 punti e il Sassuolo, terzo con 18, marciano abbastanza spedite in campionato. La squadra di casa ha raccolto tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta nelle ultime cinque mentre il Sassuolo arriva da due vittorie, due pareggi ed una sconfitta. Entrambe le formazione, quindi, arrivano alla gara dell’Olimpico dopo aver perso l’ultima partita: i capitolini sono stati letteralmente spazzati via dal Napoli al San Paolo, 4-0 il risultato finale in favore degli azzurri, mentre i neroverdi, al Mapei Stadium, hanno conosciuto la loro prima sconfitta in campionato contro l’Inter. Le due squadre, quindi, arrivano alla sfida dell’Olimpico con voglia di rivalsa e con due attacchi che vorranno riprendere a gonfiare le reti avversarie. Le 20 reti del Sassuolo e le 19 dei giallorossi la dicono lunga sulla pericolosità sotto porta di entrambe le formazioni.

Il consiglio per questa scommessa

Il Sassuolo di De Zerbi, dopo il pesante 3-0 rimediato dagli uomini di Conte, andrà in cerca di gloria per rafforzare la classifica. La partita contro la Roma, reduce dagli sforzi in Europa League, può dare nuova verve alla formazione romagnola pronta a sfruttare tutti gli spazi e le occasioni che, inevitabilmente, la Roma concederà. Le due squadre sono votate al gioco offensivo e anche la squadra di Fonseca, dopo esser stata all’asciutto nella gara del San Paolo, può insidiare non poco la difesa avversaria. Partita dall’esito incerto: la freschezza e il gioco offensivo del Sassuolo potrebbe mettere in seria difficoltà una Roma reduce da quattro gare in due settimane.

Questo il pronostico de ‘a jucatella di ForzAzzurri.net: X2 + GOL

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

• non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

• se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro

