‘A jucatella – Inter-Juve e Cagliari-Milan, soprese in vista?

‘A jucatella – Il derby di Italia tra Inter e Juve e la gara della Sardegna Arena tra Cagliari e Milan potrebbero regalare soprese

‘A jucatella – Super giornata questa diciottesima di campionato. Dopo la netta vittoria per 3-0 della Lazio sulla Roma nel derby capitolino, lo stadio San Siro è pronto ad ospitare un altro grande match: Inter-Juventus è una partita dal fascino intramontabile, ricca di storia e tradizione e le due formazioni daranno sicuramente battaglia in mezzo al campo. Questo week end, la redazione di ForzAzzurri, oltre a prestare attenzione alla gara tra nerazzurri e bianconeri, analizza nel dettaglio anche la gara di Cagliari tra i rossoblù ed il Milan capolista.

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Inter-Juventus (domenica 17 gennaio ore 20:45)

Nell’ultima giornata di campionato disputata, i nerazzurri di Conte sono usciti con un pareggio dall’Olimpico di Roma: 2-2 contro i giallorossi. Juventus che arriva a questo derby di Italia dopo la vittoria ottenuta ai danni del Sassuolo: 3-1 il risultato finale dello Stadium.

Inter con 37 punti in classifica frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. La formazione del biscione ha ottenuto un solo punto nelle ultime due gare disputate. La Juventus è in netta ripresa; le quattro vittorie ed una sola sconfitta nelle ultime cinque hanno proiettato i bianconeri nelle parti alte della classifica a quota 33 punti.

Il consiglio per questa scommessa

Tra Inter e Juventus è stata sempre LA partita. Le due formazioni si sfideranno nella gara di San Siro in uno scontro che potrebbe regalare parecchi spunti interessanti; è indubbio che, chi rischia di più, sia l’allenatore nerazzurro. Conte, dopo una sconfitta ed un pari, si gioca una bella fetta di credibilità e di campionato; un altro passo falso potrebbe esser davvero determinante per lo strappo, questa volta definitivo, con tutto l’ambiente nerazzurro. La Juventus è squadra abituata a certe gare e la sensazione, soprattutto dopo la vittoria di San Siro contro l’altra milanese, è che Pirlo abbia riportato la squadra ad esser più cosciente dei propri mezzi e della propria forza anche se, nell’ultima gara disputata contro il Sassuolo, ha faticato non poco per ottenere i 3 punti. Le due squadre riescono ad andare in gol con facilità, fattore che lascia prevedere un match sul filo dell’equilibrio ma con tante situazioni importanti sotto porta.

Questo il pronostico de ‘a jucatella di ForzAzzurri.net: 1X + GOL

Cagliari-Milan (lunedì 18 gennaio ore 20:45)

I sardi arrivano a questo importante match con il Milan capolista dopo la sconfitta rimediata a Firenze: 1-0 il risultato finale in favore dei toscani. Rossoneri vittoriosi per 2-0 nell’ultima gara giocata a San Siro contro il Torino di Giampaolo.

Cagliari in vertiginosa e pericolosa discesa. I rossoblù sono finiti in piena zona retrocessione, a soli 2 punti dal Torino terzultimo, ed il solo punto conquistato nelle ultime 5 partite giocate è più di un campanello d’allarme. La capolista Milan, dopo la sconfitta rimediata in casa contro la Juventus, è tornata subito alla vittoria contro il Toro portando a 12 punti lo score delle ultime 5 sfide disputate in campionato piazzandosi, soprattutto, a 3 punti dai cugini interisti.

Il consiglio per questa scommessa

Partita molto delicata per entrambe le formazioni. Il “Casteddu” non può commettere altri errori per non precipitare nella zona rossa di classifica; il Milan potrebbe, invece, sfruttare il momento poco lucido degli uomini di Di Francesco ed allungare in classifica. Di contro, però, una osservazione va fatta: la formazione di Pioli fatica non poco in queste situazioni. Infatti, dopo il pari contro la Roma a San Siro, gli altri tre pareggi ottenuti dai rossoneri in questo torneo sono arrivati con squadre sulla carta abbordabili: Verona, Parma e Genoa sono riusciti, di fatto, a strappare un punto al “diavolo”. Partita che, in ogni caso, vede Ibrahimovic & Co. nettamente favoriti ma la battuta d’arresto, specie in partite dove l’avversario si gioca quasi tutto, è sempre dietro l’angolo. Proviamo l’azzardo con una doppia chance che favorisce la squadra sarda.

Questo il pronostico de ‘a jucatella di ForzAzzurri.net: 1X + over 1,5

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

• non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

• se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Fiorentina, Mertens può partire titolare. Le probabili scelte di Gattuso

Caso Suarez, coinvolto anche l’ex segretario della Juventus

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: Eseguita ultima condanna a morte federale era Trump