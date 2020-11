‘A jucatella – Inter-Torino e Verona-Sassuolo, partite dal gol facile

‘A jucatella – Conclusa la parentesi relativa alle Nazionali, la serie A riparte con tante partite che potrebbero lanciare tante squadre nelle zone importanti di classifica. La sfida del San Paolo tra il Napoli ed il Milan è sicuramente il big-match di giornata ma la redazione di ForzAzzurri, dopo la “tripla” (in termine di quota) indovinata nell’ultima giocata, andrà a porre l’attenzione su due gare con protagoniste quattro squadre che hanno raccolto solo un pari nell’ultimo turno del torneo: stiamo parlando di Inter-Torino e di Verona-Sassuolo.

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Inter-Torino (domenica 22 novembre ore 15:00)

I nerazzurri di Conte, prima della sosta, hanno impattato 1-1 in casa dell’Atalanta mentre i granata, tra le mura amiche, non sono riusciti ad andare oltre uno scialbo 0-0 col Crotone

L’Inter ha raccolto solo una vittoria nelle ultime cinque gare di campionato disputate; d’altro canto il Toro è riuscito a portare i 3 punti a casa solo in un occasione in questo campionato andando a vincere 2-1 in casa del Genoa.

Entrambe le formazioni segnano tanto; sono infatti 15 le reti messe a segno dagli uomini di Conte mentre 16 sono quelle dei granata. Di contro, le difese hanno subito tanto in questo inizio di campionato.

Il consiglio per questa scommessa

Inter e Torino si affrontano per dare una svolta al proprio campionato. I nerazzurri per risalire in classifica, i torinesi per uscire dal quel gruppo caldo in fondo alla classifica. L’esito “gol” sembra scontato in questa partita che potrebbe regalare sorprese con l’Inter che resta comunque la favorita: un ennesimo passo falso allontanerebbe di parecchio i sogni di gloria in chiave scudetto. Suggeriamo una “tricombo” con risultati probabili 2-1/3-1.

Questo il pronostico de ‘a jucatella di ForzAzzurri.net: 1 + GOL + OVER 2,5

Hellas Verona-Sassuolo (domenica 22 novembre ore 15:00)

Incredibile e impensabile dopo sette partite; questa partita potrebbe regalare al Sassuolo il primo posto in classifica! Il Milan è atteso dall’impegno difficilissimo al San Paolo in casa del Napoli e i neroverdi potrebbero approfittare della situazione e balzare al comando della graduatoria di Serie A. Al Bentegodi, però, c’è ad attenderli un Verona dal carattere caparbio come dimostrato nelle ultime settimane: gli scaligeri sono riusciti a fermare Juventus e Milan, entrambe sul loro campo. Hellas con una difesa tutt’altro che penetrabile, solo 5 sono i gol subiti, contro l’attacco romagnolo che, al pari dell’Atalanta, è il più prolifico della serie A con ben 18 reti realizzate.

Il consiglio per questa scommessa

Il Sassuolo arriva a questa sfida da imbattuto. Gli uomini di De Zerbi hanno raccolto quattro successi e tre pareggi in queste prime sette giornate di campionato. I quindici punti in classifica hanno proiettato i nerovardi al secondo posto con solo due punti di ritardo dal Milan capolista. Dall’altra parte c’è un Verona che continua a stupire. La difesa è il punto forte della squadra di Juric e l’unica sconfitta in campionato è arrivata ad inizio ottobre fa sul campo del Parma. In classifica, le tre vittorie e i tre pareggi chiudono il cerchio della performance veronese dopo le prime sette giornate del torneo. Partita che il Sassuolo tenterà di vincere per scrivere un pezzo di storia ma il Verona non è squadra “molle”.

Questo il pronostico de ‘a jucatella di ForzAzzurri.net: 1X + GOL

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

• non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

• se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Supercoppa, Juventus-Napoli si giocherà a Reggio Emilia

Milik, piace all’Inter. Politano può rientrare nella trattativa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Al volante a 17 anni fugge dai carabinieri e si schianta, denunciato