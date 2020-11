‘A jucatella – Lazio-Juve e Atalanta-Inter, due big-match tra squadre di Champions

‘A jucatella – La serie A, dopo il posticipo serale di domenica tra il Milan ed il Verona, si fermerà per gli impegni della nazionale, orfana del CT Mancini, colpito dal covid-19. Questo week end va di scena una giornata di campionato che si prevede molto interessante e piena di possibili sorprese. Il programma del settimo round, nella giornata di domenica, si apre con il big-match che, lo scorso anno, ha visto le due squadre battagliare per la conquista del tricolore: Lazio-Juventus. Un’altra partita molto interessante è sicuramente quella che si giocherà allo Gewiss Stadium di Bergamo tra i padroni di casa bergamaschi e l’Inter di Conte. Sono queste le due partite scelte dalla redazione di ForzAzzurri.net che ne esaminerà i numeri.

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Lazio-Juventus (domenica 8 novembre ore 12:30)

La squadra di Pirlo, dopo un avvio a singhiozzo, sembra essere uscita dal momento non propriamente positivissimo riuscendo a piazzare una doppia vittoria esterna, in campionato contro lo Spezia ed in Champions contro il Ferencvaros, con il medesimo punteggio: 4-1. Bianconeri con 12 punti in classifica frutto di 3 vittorie e 3 pareggi nelle 6 gare fin qui disputate. Emozionante e rocambolesca l’ultima gara dei biancocelesti in campionato; a Torino, in casa dei granata, sono riusciti a strappare una vittoria importantissima nei minuti di recuperi. In Champions è arrivato un altro risultato positivo: l’1-1 di San Pietroburgo contro lo Zenit permette alla formazione di Inzaghi di restare attaccata al Dortmund e, soprattutto, di mantenere il secondo posto in graduatoria. In campionato, la vetta è ancora lontana: le due vittorie consecutive contro Bologna e Torino, hanno portato la Lazio a 10 punti, a meno 6 dal Milan capolista.

Il consiglio per questa scommessa

Partita dal sicuro fascino e dall’esito “gol” molto probabile. Gli attacchi delle due squadre sono caratterizzati da giocatori molto abili sotto porta: i 36 gol di Immobile ed i 31 di Ronaldo la dicono lunga sul grado di pericolosità dei due goleador. Lazio che, in casa, ha ottenuto 4 punti in tre match disputati; Juventus che proverà a bissare la vittoria di Cesena contro lo Spezia per dare continuità ai risultati e non perdere il passo in classifica.

Questo il pronostico di ForzAzzurri.net: X2 + GOL

Atalanta-Inter (domenica 8 novembre ore 15:00)

Inizio in sordina per le due formazioni che sono state protagoniste nello scorso torneo. Atalanta ed Inter arrivano a questo incontro dopo le pesanti sconfitte maturate nel martedì di Champions: Liverpool e Real Madrid hanno messo in evidenzia tutti i limiti di gioco e di mentalità di entrambe le formazioni. Gasperini e Conte possono andar in gol facilmente coi loro super attacchi: sono infatti 17 i gol segnati dall’Atalanta e 15 quelli interisti. La fase difensiva di entrambe le squadre però non è delle migliori tant’è che, peccando di equilibrio in mezzo al campo, in queste prime sei gare di campionato, la Dea ha già conosciuto la sconfitta in ben due occasioni e l’Inter ha raccolto una sola vittoria nelle ultime quattro gare disputate.

Il consiglio per questa scommessa

Dopo le prestazioni di Coppa, l’Inter sembra essere più pronta mentalmente e fisicamente a questa gara mentre l’Atalanta è apparsa stanca con vistosi cali di concentrazione e rendimento. Gli attacchi super, in ogni caso, promettono spettacolo e segnature e l’esito “gol”, per questo incontro, è di facile pronostico.

Questo il pronostico di ForzAzzurri.net: X2 + GOL

Antonio De Nigro

