‘A jucatella – L’Inter favorita a Cagliari, il Bologna sul cammino della Roma

‘A jucatella – La classifica di serie A vede Inter e Roma lontane dal primo posto occupato dal Milan. I pronostici di questa domenica di calcio cadono tutti sulla vittoria di entrambe. L’Inter a Cagliari non avrà vita facile, ma dopo la cocente eliminazione dalla Champions, un altro passo falso darebbe adito a nuove polemiche, soprattutto per l’allenatore Conte. Momento non propriamente esaltante anche per la Roma che arriva a sfidare il Bologna dopo due sconfitte, contro il Napoli ed il CSKA Sofia, nelle quali ha incassato ben sette gol, e dal pari dell’Olimpico contro il Sassuolo. La redazione di ForzAzzurri prende in esame proprio le partite di queste due formazioni.

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Cagliari-Inter (domenica 13 dicembre ore 12:30)

I rossoblù padroni di casa hanno ottenuto un pareggio nell’ultima sfida disputata a Verona: 1-1 il risultato finale. L’Inter ha avuto la meglio sul Bologna di Mihajlovic a San Siro, battendolo 3-1.

Il Cagliari, dopo un buon inizio torneo, non vive un momento facile: una sola vittoria, nelle ultime cinque partite disputate. I nerazzurri, con 11 punti ottenuti nelle ultime cinque gare, mantengono comunque il passo del Milan capolista.

Il consiglio per questa scommessa

L’Inter, per restare attaccata al Milan, deve provare a vincere in terra sarda. La formazione di Conte, in settimana, ha conosciuto l’eliminazione dalle Coppe Europee e, quindi, vorranno rifarsi da simile delusione. Un altro passo falso metterebbe in crisi tutto il mondo Inter; dall’allenatore ai giocatori. Cagliari che, in casa, si fa rispettare e va in rete con una certa regolarità. Partita insidiosa ma alla portata degli uomini di Conte.

Questo il pronostico de ‘a jucatella di ForzAzzurri.net: 2 + GOL

Bologna-Roma (domenica 13 dicembre ore 15:00)

Il Bologna è stato sconfitto dall’Inter a San Siro per 3-1 nell’ultima gara di campionato disputata. All’Olimpico, la Roma è stata fermata sullo 0-0 dal Sassuolo.

I Felsinei hanno raccolto 9 punti nelle ultime cinque partite di campionato: tre vittorie e due sconfitte il loro score. La formazione di Mihajlovic, come il Napoli, non conosce pareggi: quattro vittorie e sei sconfitte per un totale di 12 punti. La Roma ha raccolto solo 4 punti nelle ultime tre gare che hanno portato il totale dei punti in classifica a 18.

Il consiglio per questa scommessa

La Roma, dopo la batosta del San Paolo ed il pari interno contro il Sassuolo, cercherà una vittoria che manca da parecchio e che potrebbe rilanciarla in campionato. I giallorossi sono sesti in classifica a 8 punti dalla vetta: non vincere al Dall’Ara metterebbe la squadra in una posizione di classifica abbastanza scomoda, fuori anche dall’Europa League. Il Bologna, in questo campionato, ha già perso due volta in casa, contro Sassuolo e Napoli. Entrambe le formazioni subiscono spesso gol, ma l’attacco giallorosso è più prolifico sotto porta.

Questo il pronostico de ‘a jucatella di ForzAzzurri.net: X2 + GOL

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

• non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

• se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro

