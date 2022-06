La A16 è passata da essere una poco nota e sfruttata via di collegamento con l’Adriatico ad essere l’autostrada più famosa tra i social dei tifosi del Napoli.

La A16 (collegandosi alla A14 nel territorio di Cerignola) è indispensabile per con raggiungere la città di Bari da Napoli. È proprio nel capoluogo barese che la famiglia De Laurentiis ha deciso di continuare ad investire nel calcio ed è proprio Bari ad essere la destinazione verso cui moltissimi tifosi spingono i De Laurentiis. Le possibilità di vincere il ricorso contro le multiproprietà nel calcio sono minime, per non dire assenti, e la famiglia sarà quindi costretta a cedere uno dei due club.

Le ragioni del disaccordo

Guardando esternamente i risultati che il Napoli ha raggiunto sotto la gestione di ADL, una contestazione sembrerebbe davvero fuori luogo. ADL ha preso il Napoli dalla Serie C, anzi da un pezzo di carta, ed in tre anni l’ha portato in Serie A. Nella sua gestione gli azzurri hanno più volte disputato la massima competizione europea, hanno vinto due volte la Coppa Italia ed una volta la Supercoppa Italiana. I tifosi del Napoli possono vantarsi di avere visto calciatori del calibro di Insigne, Lavezzi, Koulibaly, Mertens, Hamsik, Cavani ed Higuain così come allenatori di primissimo livello come Benitez ed Ancelotti, senza dimenticare quanto è stato bello vedere giocare il Napoli di Maurizio Sarri. Eppure si è arrivati a spopolare con un caloroso invito verso lidi pugliesi. Ormai innumerevoli sono le occasioni in cui i napoletani sono stati pungolati da chi è in qualche modo incaricato di prenderne le difese a prescindere. Ancora oggi il si usa dire “voi” e non “noi” parlando del Napoli in senso lato. Sono probabilmente complici l’isolamento della Società dal territorio, l’assenza di politiche che aprano le porte dell’affluenza allo stadio. Basti pensare che per vedere applicata una legge nazionale sugli U14 si è dovuto agire per vie legali e che mentre la A.S. Roma ha superato i 20.000 abbonati per la prossima stagione, qui a Napoli la campagna ancora non è partita.

Per i tifosi è importante avere il diritto di sognare di vincere, sentire che la stessa volontà è condivisa dalla Società e vedere in essa tutti gli sforzi possibili per raggiungere il risultato, senza assolutamente, mai, pretenderlo a tutti i costi. Togliendo ciò, ogni buon risultato sportivo, per quanto importante, passa in secondo piano. A coniare l’hashtag A16, associando per sempre il nome dell’autostrada alle sorti del Calcio Napoli, è stato Francesco Manna, collaboratore della pagina Facebook “Il Napulegno“ e noto con lo pseudonimo FraMa. Pagine come Il Napulegno e La Napoli bene vantano, ormai da anni un seguito non trascurabile offrendo contenuti ed argomentazioni di notevole livello. Non sfruttano di fatto nessuna onda, anzi ne creano. L’hashtag è talmente diffuso che anche i post creati dai loro seguici all’interno dei gruppi Facebook, messi a disposizione con la finalità di raccogliere le opinioni di tutti, terminano inesorabilmente con #A16.

La scelta

È sotto gli occhi di tutti che il Napoli è cresciuto nell’era ADL, come brand e come risultati sportivi, ma è altrettanto vero che crescendo il club è stato trascinato verso un calcio gestibile e sopportabile con risorse che vanno ben oltre la virtuosità e l’autosostentamento. Complice l’ambizione si è speso troppo e male facendo acquisti che hanno inevitabilmente portato a lievitare il monte ingaggi fino a portare la Società ad essere dipendente dall’accesso in Champions. La gestione virtuosa degli anni precedenti ha fatto si che non si dovesse ricorrere a cessioni eccellenti negli ultimi due anni, ma il monte ingaggi è rimasto. La Società è già intervenuta abbattendolo di circa 30 milioni nelle ultime sessioni di mercato, ma non basta. Stando alla situazione contrattuale riportato in un nostro recente articolo, è evidente che le scadenze di giugno 2023 andavano affrontate e risolte prima. Anche se il Napoli non è l’unico club che sta offrendo rinnovi al ribasso, è impensabile che calciatori ed entourage siano gaudenti nel vedersi alleggerire i compensi.

Il Napoli ha preso una strada non più percorribile e si rischia che, da qui a due o tre anni, il valore del club possa addirittura calare, e non di poco. ADL può correre questo rischio? L’augurio di tutti è che possa cedere al doppio, al triplo delle cifre che sono girate negli ultimi tempi, significherebbe avere un Napoli più forte di quanto non lo sia adesso, altrimenti avranno ragioni chi oggi, e non da oggi, indica un’altra strada, A16.

Mario Scala