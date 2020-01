Aborto spontaneo per Christina Perri: “Sono triste, ma non ho alcuna vergogna”

in foto: Christina Perri (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy)

La cantante Christina Perri ha annunciato ai fan di aver avuto un aborto spontaneo. La cantante ha spiegato sui social di aver saputo la notizia una settimana prima dell’annuncio che avrebbe voluto dare ai fan. La cantante di “A Thousand Years” (un miliardo e mezzo di visualizzazioni su Youtube) ha scelto di parlare direttamente coi proprio fan e ha postato una nota in cui spiegava quello che era accaduto: “Oggi ho avuto un aborto spontaneo. Il bambino aveva 11 settimane. Siamo scioccati e distrutti da questa notizia” ha scritto la cantante, prima di spiegare che avrebbero voluto annunciare la gravidanza la settimana successiva.

Combattere il pregiudizio sull’aborto

“Mancava solo una settimana dalla condivisione della notizia, per questo penso che sia importante anche condividere questa notizia” ha continuato Christina Perri che ha spiegato di aver voluto dirlo anche per una questione che guarda più in là rispetto al suo caso personale. “Voglio continuare a cambiare l’idea e lo stigma attorno all’aborto, all’idea di segretezza e di vergogna”. La cantante ha continuato cercando un contatto principalmente con le madri che la seguono: “Sono triste ma non ho alcuna vergogna. Mi viene in mente quanto le donne siano fantastiche e potenti nel poter dare la vita e la guarigione. A tutte le madri che sono state qua e saranno qui, vi vedo e vi voglio bene”.

La depressione post parto di Christina Perri

Christina Perri e il marito Paul Costabile si sono sposati nel dicembre del 2017, quattro anni dopo il giorno in cui si sono incontrati per la prima volta e nel 2018 hanno avuto la prima figlia Carmella: “Sono triste ma non ho perso il coraggio, appena mi sentirò meglio ci proveremo ancora, ma oggi piangiamo la perdita di una vita”. Lo scorso anno fu la stessa cantante ha parlare della sua lotta con la depressione post parto.