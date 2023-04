Corriere dello Sport – Abraham per il post-Osimhen: Giuntoli si tutela in caso di addio.

Stando a quanto riportando dal quotidiano, Cristiano Giuntoli sarebbe alla ricerca del sostituto di Osimhen, in caso dovesse decidere di lasciare il Napoli. Per non farsi trovare impreparato, il ds azzurro ha stilato una lista di probabili profili. In pole c’è Tammy Abraham, 25enne della Roma, ha un posto da privilegiato perché è sempre piaciuto al Napoli. Tuttavia nei radar c’è anche Rasmus Hojlund, appena 20enne, il quale è riuscito a dimostrare sin sa subito le proprie qualità. Infine spunta anche il nome di Victor Boniface 23enne dell’Union Saint-Gilloise, ha segnato 20 gol in questa stagione col il club belga.

