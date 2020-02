Abrazo Futbolero: al San Paolo di Napoli tutti per Mauro

L’ Abrazo Futbolero durante Napoli-Barcellona: con la “M” di Mauro



UN ABRAZO FUTBOLERO ha diramato un comunicato stampa:

ALLO STADIO SAN PAOLO DI NAPOLI TUTTI per MAURO

Ore 15.00 – Fuori dello Stadio San Paolo nei pressi del chalet il Gazebo.

L’ Abrazo Futbolero durante Napoli-Barcellona: con la “M” di Mauro,

giochiamo assieme a calcio con gli occhi dei bambini

In occasione della partita Napoli-Barcellona, il collettivo di artisti Abrazo Futbolero invita Associazioni, appassionati di calcio e bambini a partecipare all’Abrazo Futbolero.

Si tratta di una partita emozionante, l’evento calcistico più importante in tutto il Sud Italia previsto quest’anno: gli azzurri del Napoli contro i blaugrana del Barcellona, Mertens contro Messi, Meret contro Ter Stegen, Insigne contro Griezmann, ci sono tutti gli ingredienti per una serata indimenticabile.

Prima della notte dei sogni, Vito José Arena, il nostro artista argentino, dopo avere abbracciato lo Stadio di Jujuy alla COPA AMERICA 2011 e avere partecipato alla finale del Superclasico tra Boca e River a Buenos Aires 2018, Argentina; tenta l’avventura anche a Napoli. L’Abrazo Futbolero, una performance artistica unica, contro la violenza nel calcio, contro le divisioni che portano agli scontri, vuole far riscoprire il calcio con gli occhi dei bambini.

Il calcio è uno sport nobile: perché non ci abbracciamo gli uni con gli altri fino a circondare lo Stadio San Paolo per far vedere quanto grande può essere il cuore di Napoli che arriva fino a Barcellona, a Milano, a Buenos Aires e al Mondo intero.

Napoli è la città della gioia, del divertimento, della solidarietà y de la PASION FUTBOLERA. Vito da argentino, conosce bene il cuore napoletano e sa quanto può essere grande.

Martedì 25 Febbraio 2020, in occasione della partita di Champions League Napoli-Barcellona, valida per gli ottavi di finale della principale competizione europea di calcio, tentiamo il miracolo: abbracciare il San Paolo con un unico grande abbraccio tra i tifosi di Napoli e Barcellona.

Si tratta di un evento imperdibile tutto all’insegna della lettera M: Magia, Meraviglioso, Maradona, Messi, Mano de Dios sono tutte caratteristiche della sfida unica che si vivrà allo Stadio San Paolo di Napoli.

E il cuore di Napoli può aiutare anche a raggiungere uno scopo ancora più grande: aiutare il piccolo Mauro Saulle, di Mondragone, che ha una malattia rarissima. Ha bisogno urgentemente di cure e perciò viaggia spesso verso gli Stati Uniti al Boston Children’s Hospital Dana Farber, l’unico ospedale che può curare questa forma rarissima di tumore. Noi dell’Abrazo Futbolero, in collaborazione con i sostenitori del Napoli, abbiamo già aiutato nel passato Mauro con una raccolta fondi nel mese di marzo del 2019. La Mamma Paola Veneziano sta lottando per far vivere a Mauro una vita tale da essere ricordata.

Chiunque partecipi all’evento perciò potrà fare una piccola donazione per Mauro Saulle che il nostro Collettivo provvederà a far avere alla Mamma di Mauro in cambio di una cartolina ricordo dell’evento.

Infatti dalle ore 15 al San Paolo saranno distribuite più di 5.000 cartoline ricordo dell’evento che vi consigliamo di custodire con attenzione perché si tratta di pezzi unici.

Ci saranno dai 3 ai 12 referenti che saranno presenti allo Stadio San Paolo per 1 km, ognuno con la maglia dell’evento. Cerchiamo da 100 a 1000 partecipanti per regalare un Abbraccio simbolico allo Stadio San Paolo, alle tifoserie di Napoli e Barcellona e soprattutto al nostro piccolo grande Mauro.

Le maglie dei referenti faranno parte della raccolta fondi e saranno donate a Mauro alla fine dell’evento.

E dato che “M” è la lettera più importante in questo evento: M di Messi, Magia, Mertens, Mauro e Miracolo. Miracolo che potrebbe avvenire all’inizio del secondo tempo della partita Napoli-Barcellona.

Vogliamo che Napoli si unisca a Barcellona, le tifoserie siano gemellate nell’aiuto al nostro piccolo grande Mauro.

Perciò chiediamo alle due tifoserie e a tutto il pubblico del San Paolo di unirsi in un unico grande abbraccio in tutto lo Stadio San Paolo.

L’Abrazo è stato già realizzato all’interno dello Stadio San Siro, dello Stadio Olimpico e il nostro sogno è realizzarlo anche all’interno dello Stadio San Paolo di Napoli.

Abbiamo un sogno nel cuore, Mauro sei il nostro grande Campione

LA DONAZIONE A MAURO PER CHI NON PUÓ PARTECIPARE DAL VIVO:

Per chi volesse donargli un piccolo contributo, può farlo in questo modo.

Coordinate Bancarie Banca intesa san Paolo

BCITITMM

IBAN IT79N0306974923100000006106

Intestato a Veneziano Paola mamma del piccolo MAURO.

“Conto postale” PPAYITR1XXX

Veneziano Paola

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3198478423512204&id=100000502333656 (IT93E3608105138258799358803)

Carta numero 5333171001670989

Cod. Fisc.

VNZPLA78S65F839N

Entra a far parte della Community “Tutti per Mauro Saulle”

#abrazofutbolerotuttipermauro

Maggiori informazioni via mail a infoabrazofutbolero@gmail.com

Sito internet: www.abrazofutbolero.com

Pagina Facebook Abrazo Futbolero

Grazie per la vostra collaborazione ed entusiasmo.

IL COLLETTIVO DI ARTISTI ABRAZO FUTBOLERO

