Repubblica – Accordo raggiunto con gli agenti di Kilman: ADL spera di poter limare la cifra.

L’edizione odierna del quotidiano, ha confermato che Aurelio De Laurentiis ha raggiunto l’accordo con gli agenti di Max Kilman. Questo potrebbe essere un fattore a favore del Napoli, e risultare decisivo nella trattativa con il Wolverhampton. Per strappare il giocatore agli inglesi, i contatti tra il Napoli e gli agenti sono costanti, in quanto la società partenopea ha individuato lui come perfetto sostituto di Kim.

Al momento la squadra di Premier ha rifiutato la prima offerta vicina ai 35 milioni, chiedendone 40 per liberarlo, ma il Napoli spera di poter limare la cifra.

Fonte foto: Flickr.com

