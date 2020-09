Acerbi, bordata clamorosa contro Lotito dal ritiro della Nazionale

Acerbi durissimo contro la società per il rinnovo del contratto

Dal ritiro della Nazionale, arrivano parole durissime di Acerbi contro la dirigenza della Lazio. Motivo della disputa, le voci sulle cifre del rinnovo di contratto del difensore

Secondo quanto riporta “Calciomercato.it“, rischio rottura tra Francesco Acerbi e la Lazio. Il difensore, dal ritiro della Nazionale, ha tuonato contro la società, usando parole forti sulla trattativa per il prolungamento del contratto: “Ho letto cose non vere sui giornali – ammette ai microfoni di ‘Rai Sport’ l’ex centrale di Genoa e Milan -, sia su quanto mi hanno offerto loro, sia sulle cifre. Le cose si fanno nelle sede opportune e non sui giornali perché credo di aver portato il giusto rispetto alla società ed è il minimo che se ne parli nelle sede opportune. Se è questo l’atteggiamento che hanno forse magari il rinnovo non è più nella mia testa, se vanno avanti così…”. Francesco Acerbi, uno dei pilastri della Lazio, di Simone Inzaghi ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023.

