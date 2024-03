La Stampa – Acerbi, durante l’interrogatorio non ha saputo motivare le scuse in campo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interrogatorio, da parte del procuratore federale Giuseppe Chiné, a Francesco Acerbi. Juan Jesus lo ha accusato di aver pronunciato una frase razzista nei suoi confronti, durante Inter-Napoli. Tuttavia, il giocatore dell’Inter, dopo essersi scusato, avrebbe cambiato versione dei fatti, lunedì al ritorno dalla nazionale.

Nella giornata di ieri, Acerbi è stato ascoltato dalla Pinetina in videocollegamento, durante il quale ha ripetuto nuovamente la sua versione: nessuna frase con intenti razzisti, ma l’espressione era “Ti faccio nero”. A rendere meno limpida la sua descrizione, però, è stato il momento di difficoltà che ha avuto nel motivare a Chiné, il motivo per il quale si è scusato durante la partita. Nel caso in cui non avesse convinto il procuratore federale, rischierà 10 giornate di squalifica.

