Adani esalta Anguissa: “E’ il miglior centrocampista della Serie A”

Daniele Adani esalta Anguissa

L’ex difensore dell’Inter Daniele Adani nel corso della trasmissione Bobo Tv, ha espresso la sua opinione su Frank Anguissa che in queste prime gare in azzurro ha sorpreso tutti. Ecco quanto dichiarato:

“Anguissa mi ricorda il miglior Song dell’Arsenal. Marcelo Bielsa lo volle al Marsiglia, ma poco dopo arrivarono le dimissioni e dopo di lì questo ragazzo si è trasferito in Inghilterra al Fulham. Se ti vuole uno come Bielsa non c’è altro da dire, in questo momento Anguissa è il miglior centrocampista della Serie A”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pioli sul Napoli: “Mi aspettavo il primato, Spalletti è molto bravo”

Mertens può rientrare fra i convocati: ecco quando deciderà Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Regista tv trovato morto: si indaga per omicidio