Adani su Spalletti: “Non è facile applicare il tuo calcio in Scozia”

Adani: “Spalletti sta trasmettendo una grande filosofia e mentalità alla squadra”

Daniele Adani pazzo di Spalletti. L’ex Inter ha parlato ai microfoni della Bobo TV. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli nelle prime 8 partite tra campionato e Champions League ha fatto 20 punti e 20 gol. Non è facile applicare il tuo calcio in Scozia. La filosofia e la mentalità si vede anche nei giocatori che non pensano di partire titolari e che quando entrano fanno la differenza, come Raspadori e Ndombele. Io vedo una squadra, che a seconda da contro chi gioca, ha calciatori votati al protagonismo, all’impatto di dominio sulla partita, ad andarsi a meritare una cosa, a non partire mai battuti. Sicuramente il calcio fatto in un certo modo lega con la gente che in 15 minuti dell’estate sono passati all’ottimismo e della presa di coscienza del lavoro, del riconoscimento a chi sta facendo le cose in un certo modo.

Quella del Napoli è una delle storie più belle di questo inizio di stagione perché ci sono giocatori sconosciuti che si affermano. In Champions ha vinto senza Osimhen contro una squadra che è vero che ha perso due partite ma è allenata molto bene da Van Bronckhorst che ha giocato nel grande Barcellona e rifellette di quella mentalità nell’attaccare e nella ricerca dicendo che non cambierà mai il suo stile andare a speculare e cercare qualcosa dal risultato, si può anche perdere ma noi cerchiamo di mantenere fede alla nostra filosofia. Secondo me è l’unico modo per poter competere con l’avversario, perché se ti mostri debole perdi uguale. La Champions è questa, la competizione per club più difficile, bella e prestigiosa al mondo. Il Napoli sta dando una grande dimostrazione di quello che sta facendo e quindi merita”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Verso Milan-Napoli: Pioli e il tabù Spalletti, una sola vittoria in 12 incontri

Da Milano: “Leao assenza più pesante di Osimhen”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Bianchi, deve essere inclusiva, non uno di meno