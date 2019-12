Adara, che ha lasciato il padre di suo figlio per Gianmarco Onestini: “Con Hugo non era amore”

“Con Hugo Sierra non era amore. Sarebbe finita anche se non avessi incontrato Gianmarco”: sono state queste le prime parole pronunciate da Adara Molinero dopo l’uscita dalla Casa del “Grande Fratello Vip” spagnolo. La modella iberica ha deciso di vivere la sua storia d’amore con lo studente italiano conosciuto nella Casa e di lasciare il compagno Hugo Sierra, padre di suo figlio Martin. Hugo e Adara sono diventati genitori solo 6 mesi fa. La Molinero ha voluto seguire il suo cuore e, poco prima di vincere il Gf Vip, ha chiesto di incontrare Gianmarco nella Casa e lo ha baciato. “Se Gianmarco non ci fosse stato, avrei lasciato Hugo lo stesso. La nostra storia era destinata a finire” ha spiegato nello studio del format pochi minuti dopo la proclamazione.

I genitori di Adara Molinero disapprovano

Sebbene Adara sia felice, i genitori hanno preferito non commentare quanto è accaduto nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Luis Jesuz Molinero ed Helena, rispettivamente padre e madre della modella, non hanno nascosto la loro disapprovazione. L’uomo, inquadrato più volte durante la finale del GF con espressione cupa, ha rifiutato di prendere la parola per difendere la figlia. Più volte il conduttore ha tentato di coinvolgerlo in una discussione, ma Luis non ha proferito parola. Helena, invece, ha consigliato alla figlia di prendersi del tempo per riflettere: “Sei stata rinchiusa per troppo tempo, penso che tu debba prenderti un momento per te stessa”.

in foto: La disapprovazione dei genitori di Adara

Le dediche d’amore a Hugo Sierra prima del GF

A giudicare da quanto Adara pubblicava sul suo profilo Instagram, il sentimento per Hugo Sierra sembrava essere forte e strutturato, almeno fino a pochi mesi prima dell’incontro con Gianmarco. “Il mio tutto in una foto” aveva scritto in una foto postata sul suo profilo solo un anno fa, uno scatto in cuoi compariva abbracciata al compagno. A gennaio, data in cui i due avevano festeggiato il loro primo anniversario, aveva scritto: “Ti amo con tutta la mia anima. Grazie per avere cambiato la mia vita”.