Adara ha lasciato il compagno per Gianmarco Onestini, 6 mesi fa aveva avuto una figlia dall’ex

Adara Molinero non dimenticherà mai più l’edizione del “Gran Hermano Vip” cui ha preso parte nel 2019. L’influencer e modella spagnola non solo ha vinto l’edizione iberica del “Grande Fratello Vip”, ma nella Casa, in maniera un po’ rocambolesca, ha perfino trovato l’amore di Gianmarco Onestini, l’ex concorrente del GF italiano incontrato proprio in tv. La loro storia è nata dopo lunghe settimane di sofferenza. Adara, infatti, non era single: era legata a tale Hugo Sierra dal quale, appena 6 mesi fa, ha avuto una figlia.

Adara Molinero ha vinto il Gran Hermano Vip

Adara, nonostante le fortissime critiche che la decisione di lasciare il compagno le ha provocato (e che hanno investito anche Gianmarco, difeso dal fratello Luca), è riuscita a vincere il “Grande Fratello Vip” spagnolo. Si è classificata prima davanti ad Alba Carrillo, a cui è andata la medaglia d’argento, e a Mila Ximenez, salita sul terzo gradino del podio. Prima di decidere di tentare di vivere l’amore con Onestini, Adara ha voluto rivedere il compagno Hugo. Solo poche settimane fa, lo aveva baciato in diretta tv, pronta a recuperare il loro rapporto. Pochi giorni dopo, però, aveva cambiato idea e deciso di vivere la storia d’amore con Onestini:

Non avrei mai pensato che potesse succedere una cosa del genere. È amore. Ho sentito qualcosa nel petto, e con Hugo non lo sentivo.

L’incontro in finale con Gianmarco Onestini

Poco prima di lasciare la Casa, Adara ha rivisto e riabbracciato Gianmarco, confessandogli il suo amore. “Sei pronta a uscire da qui con me?” le ha chiesto lui, già sicuro dei suoi sentimenti. Quando lei ha risposto positivamente, Gianmarco l’ha baciata: “Ti amo così tanto!”. Non ha commentato l’accaduto Hugo, ex di Adara e padre di sua figlia. I due, che sono diventati genitori da meno di un anno, dovranno impegnarsi per cercare di far funzionare il loro legame per il bene della loro bambina.