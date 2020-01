Adele è dimagrita, circa 30 i chili persi: le foto che mostrano gli effetti della dieta

Sono decine i chili persi da Adele negli ultimi due anni, circa 30. Lo confermano le foto scattate di recente alla cantautrice britannica, tra le voci più potenti sulla scena musicale mondiale. Dopo un’assenza durata due mesi dai social, l’artista è tornata a farsi vedere in uno scatto postato in rete poco prima di Natale. Ma sono altre due foto scattate in spiaggia e poi condivise dai fan ad avere fatto il giro della rete, testimoniandone il dimagrimento: mostrano la cantautrice con un abito corto e senza make up, seduta sulla spiaggia con espressione leggera e serena. Sono scatti impressionanti se confrontati con quelli di appena due anni fa, come nella foto di apertura di questo articolo: mostrano quanto impegno l’artista abbia destinato al recupero della sua forma fisica, riuscendo perfettamente nell’impresa.

Sarebbero circa 30 i chili persi

Sarebbero circa 30 i chili persi da Adele nel corso degli ultimi 6 mesi. Il corpo tornato nuovamente sottile lo dimostra: la forma della cantautrice è smagliante. Che stesse per regalare ai fan una sorpresa era già apparso chiaro a ottobre, quando aveva postato sul suo profilo Instgaram una foto scattata al compleanno dell’amico Drake: solo un primo piano, ma già sufficiente a suggerire la trasformazione di stile in atto. Secondo i bene informati, ad aiutarla a ottenere il risultato voluto sarebbe stata la combinazione tra pilates e dieta Sirt.

La separazione da Simon Konecki

Adele viene da un periodo personale delicato. È finito dopo 8 anni il legame con Simon Konecki, suo ex marito. La separazione è stata confermata nell’aprile del 2019 mediante un comunicato diramato da uno dei suoi rappresentati all’Associated Press. “Sono impegnati a crescere il figlio con amore e come sempre chiedono privacy, non ci saranno ulteriori commenti” recitava il testo. Alle parole erano seguiti i fatti: né la cantante né l’ex marito hanno commentato pubblicamente la loro separazione. A unirli resta il figlio Angelo, nato nel 2012.