Corriere dello Sport – ADL a lavoro, proposto anche Lopetegui per il dopo Garcia.

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato un nuovo profilo che è stato accostato al Napoli. Assodato che Aurelio De Laurentiis abbia occhi solo per Antonio Conte, l’unico in grado di rigenerare quanto più velocemente la squadra, un altro nome è stato proposto per il post-Garcia. Non solo Tudor, ma spunta Lopetegui.

La prima alternativa all’ex Juve e Inter, sarebbe Igor Tudor. Tuttavia, non passa inosservato il profilo di Julen Lopetegui, colui che ha guidato il Real Madrid ed ha vinto in Europa con il Siviglia. Nonostante tutto, rimane in cima alla lista Conte.

