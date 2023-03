Repubblica – ADL annuncia la permanenza di Spalletti, ma è ancora in attesa di una sua risposta.

L’edizione del quotidiano, torna a parlare di un avvenimento decisamente curioso. Durante l’assegnazione del Premio Bearzot a Spalletti, De Laurentiis ha annunciato la permanenza a Napoli del tecnico, ma in quel momento non c’è stata nessuna reazione da parte sua.

Antonio Corbo, nel suo editoriale, sottolinea che ora come ora è lo stesso patron azzurro ad attendere una risposta da parte di Spalletti. Importante dire che non esiste nessun caso attorno alla faccenda. L’allenatore, ad oggi, ha solo in testa la stagione attuale ed ha l’obiettivo di concluderla nel migliore dei modi. Per pensare al futuro c’è tempo, in quanto la società ha la possibilità di prolungare il suo contratto fino al 2024. Ci saranno sicuramente ulteriori contatti in futuro.

