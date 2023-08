Repubblica – ADL beffa Giuntoli: accelerata per Lindstrom lascia la Juve a bocca asciutta.

Jesper Lindstrom era un desiderio di Cristiano Giuntoli. Il ds voleva chiudere il suo primo vero colpo alla Juventus, ma qualcosa è andato storto. Aurelio De Laurentiis è riuscito a battere rapidamente e facilmente la concorrenza bianconera, lasciando a bocca asciutta l’ex collega.

“Togliendosi lo sfizio supplementare di lasciare a bocca asciutta il suo ex braccio destro, il ds Cristiano Giuntoli. Ma l’acquisto del jolly d’attacco danese, 23 anni, tanto talento e margini di crescita, è importante per il Napoli soprattutto per motivi di natura tecnica ed economica, ovviamente”.

Fonte foto: FLICKR.COM

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

DE MAGGIO: “Il Napoli ci proverà fino alla fine per Lo Celso”

Di Lorenzo potrebbe diventare capitano anche in Nazionale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Risposta di Di Bello a Di Vaio per il rigore non concesso: la spiegazione