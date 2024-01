Corriere dello Sport – ADL chiude per Dendoncker e Perez: è quasi fatta

L’edizione odierna del quotidiano, ha annunciato due nuovi acquisti del Napoli: Leander Dendoncker e Nehuen Perez. Queste le parole a riguardo: “Un centrocampista e un difensore. Un belga che arriva dall’Aston Villa in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro e un argentino che invece, secondo i piani, dovrebbe arrivare a titolo definitivo dall’Udinese per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni.

La trattativa per il giocatore delle Fiandre, 119 minuti in 21 giornate di Premier, è già stata definita: è atteso oggi a Roma per le visite mediche. Quella per il centrale, invece, non ancora: De Laurentiis continua a parlare con Gino Pozzo per limare la richiesta di partenza – 20 milioni, appunto – ma l’impressione è che la storia non si prolungherà poi così tanto”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

