Corriere dello Sport – ADL con l’arrivo di Mazzarri è parso discreto e molto sorridente.

L’edizione odierna del quotidiano ha raccontato l’arrivo di Mazzarri a Castel Volturno. Due ore prima della seduta, fissata alle 14.30, il tecnico ha dato vita al suo nuovo primo giorno di scuola. Alle 12.30 era presente in sede, dove ha salutato i suoi vecchi amici e i nuovi compagni d’avventura. Poi si è recato dai giocatori, i pochi reduci, dimezzati a causa delle nazionali e dagli infortuni. De Laurentiis sempre presente, come nell’ultimo mese, è parso discreto e molto sorridente, forse come non si vedeva da un po’ di tempo.

