La Gazzetta dello Sport – ADL, continui colloqui con staff e squadra: ma i risultati non convincono.

L’edizione odierna del quotidiano, fa sapere quanto impegno ci stia mettendo Aurelio De Laurentiis nelle ultime settimane, per cercare di motivare l’intero staff e la squadra. Ha assistito a quasi tutti gli allenamenti, provando ad avere più riunioni con Garcia, lo staff tecnico, medico e dirigenziale. Ha avuto colloqui con ogni giocatore per cercare di motivarli. Insomma, ha provato in tutti i modi a dare una vera e propria scarica di adrenalina all’ambiente, ma i risultati ancora non sono convincenti.

