ADL disposto a sforzo economico per Osimhen: pensa ad altro anno di contratto

L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione sul futuro di Victor Osimhen. L’attaccante è nel mirino di svariati top club, con un contratto in scadenza nel 2025. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis non sarebbe felice di una sua ipotetica partenza, e valuta uno sforzo economico per trattenerlo un altro anno.

“Osimhen sta per chiudere la stagione della consacrazione da re assoluto: scudetto più titolo di capocannoniere, nemmeno Maradona arrivò a tanto. Farà festa insieme al suo popolo, sarà ancora in prima fila davanti a compagni. Poi, passata la sbornia di felicità, comincerà seriamente a pensare al suo futuro. E lo farà insieme alla società, con serenità. Tenere Osimhen un altro anno potrebbe essere una scelta definitiva più che una tentazione, per tanti motivi: intanto per accontentare Spalletti e poi per l’ambizione stessa del club: con Osimhen lì davanti sarebbe più facile immaginare di assestarsi tra le migliori d’Europa.

Per tenere Victor, però, servirebbe rivedere l’accordo (da 4,5mln) in scadenza nel 2025: per convincerlo a restare, il Napoli potrebbe provare a fare un ulteriore sforzo economico, magari giocando con i bonus: un anno in più di contratto alla stessa cifra di base e poi premi più “pesanti” per le prestazioni, per arrivare a un ulteriore milione”.

