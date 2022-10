Corriere dello Sport – ADL è un modello per la Serie A: ha svolto un capolavoro.

Il quotidiano, nell’edizione odierna, ritorna sull’impresa (incompresa) estiva di Aurelio De Laurentiis, elogiandone i risultati e la capacità d’acquisto e vendita:

“La capolista della Serie A, che poi sarebbe anche la leader del girone A di Champions League, quest’estate ha vissuto la propria crisi esistenziale, ha sentito sgretolarsi il terreno della credibilità sotto i propri piedi, e mentre se ne andavano uno dietro l’altro Ghoulam, Insigne, Malcuit, Mertens e Ospina a parametro zero, ha “ accantonato ” – si fa per dire – i 40 milioni di Koulibaly al Chelsea, i 23 di Fabian Ruiz al Psg, i 4 di Luperto all’Empoli, i 2,5 (più 14 per il riscatto) di Petagna all’Empoli e poi li ha lanciati sul mercato: 2,5 per Simeone (e con riscatto libero), 5 per Ostigard, 10 per Kvara, 12 per Olivera, 13 per il riscatto di Anguissa, 18 per Kim, 30 per Raspadori. Per sistemare la differenza tra spese e incasso, una ventina di milioni di euro circa, è stato sufficiente semplicemente intervenire sul monte-ingaggi, riducendolo di un 30%”.

