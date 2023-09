Corriere del Mezzogiorno – ADL ha chiesto spiegazioni a Garcia dopo Napoli-Lazio: la situazione.

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato un retroscena avvenuto dopo la gara Napoli–Lazio. Il presiedente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo la triste sconfitta si è recato da Rudi Garcia per ricevere delucidazioni a riguardo. Il tecnico ha spiegato le ragioni del calo della squadra, riflettendo sulla condizione di alcuni giocatori, sulle difficoltà che possono verificarsi quando c’è un cambio di rotta, come quello avvenuto questa estate. Le battute iniziali posso essere le più complicate, e il patron, rammaricato per il risultato della partita, e considerata la delusione dei tifosi, ha incassato la motivazione del francese.

