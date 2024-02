Corriere dello Sport – ADL ha perso 150mln in estate per Osi: vive nel rimpianto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Victor Osimhen. Siamo alle solite, il nigeriano è alle prese con il solito rientro in ritardo: “Succede, all’improvviso, che l’uomo dei sogni vissuti ed anche realizzati si trasformi, nel suo piccolo, in un incubo da domare: dallo scudetto in poi, Osimhen s’è trasformato in un caso ricorrente, un conflitto intestino logorante che ha avuto un peso in quest’avvio di stagione”.

“Però, poi, è arrivata l’estate, un’offerta del Psg rimasta nella penombra, centocinquanta milioni di euro che adesso rappresentano un oceano di rimpianti, un braccio di ferro per il rinnovo che ha avuto bisogno di una dozzina di appuntamenti, prima della firma del 23 dicembre, la clausola da 130 milioni e le dichiarazioni sul futuro, ormai orientato da Osimhen («Ho già chiaro il piano, so cosa voglio fare, ho già preso la mia decisione sul prossimo step da compiere e so che molti associano il mio nome alla Premier, uno dei campionato più belli del mondo») e legittimato dalla pubblica ammissione di De Laurentiis”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

