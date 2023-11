Corriere dello Sport – ADL imprevedibile, era ad un passo da Tudor: poi ha stravolto tutto.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione su quanto accaduto nella giornata di ieri in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis è tremendamente imprevedibile, indipendente, immarcabile, audace: ieri mattina era pronto per annunciare Tudor, ma poi qualcosa è cambiato, in un istante la nuova era si è trasformata in amarcord. A distanza di quattro minuti dal comunicato di esonero di Rudi Garcia, pubblicato alle 16.05 sul sito ufficiale del Napoli, è spuntato un nuovo post su X alle 16.09, con un messaggio di bentornato per Mazzarri.

