Il Mattino – ADL indeciso su Conte: in settimana l’incontro decisivo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui dubbi di De Laurentiis. Il patron è indeciso se ingaggiare o meno Antonio Conte. Intanto è emerso che i due si incontreranno a breve, probabilmente in questa settimana, in modo tale da capire se l’ex Inter sia definitivamente convinto di dare la sua disponibilità al progetto Napoli. Tuttavia sarà richiesta una brusca ricostruzione.

Potrebbe darsi che Conte possa chiedere un contratto senza penali, in modo da non intaccare nello stesso errore commesso da Spalletti lo scorso anno. Ciò che è certo è che l’annuncio del nuovo allenatore sarà fatto solo a fine campionato, anche come forma di rispetto per Calzona.

