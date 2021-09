ADL pazzo di Anguissa, tutto pronto per l’acquisto

“Per il momento è un’idea, che Aurelio De Laurentiis proverà a sostenere a gennaio, quando il mercato riaprirà per la sessione invernale. In pratica pare che sia deciso a chiudere l’affare Anguissa con sei mesi di anticipo. Il presidente del Napoli presenterà un’offerta al Fulham per accelerare il diritto di riscatto, fissato a 15 milioni per il prossimo giugno.