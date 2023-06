Corriere del Mezzogiorno – ADL punta a Galtier, ma Osimhen lo sconsiglia: non sarebbe all’altezza della Serie A.

L’edizione odierna del quotidiano, titola così: “De Laurentiis attende Galtier, ma Osimhen sconsiglia il suo ex allenatore”. Poi prosegue “da tenere in debita considerazione ancora Christophe Galtier, 57 anni, allenatore del Paris Saint Germain che garantirebbe esperienza internazionale. Il tecnico francese è ancora sotto contratto con il Paris, con il quale ha vinto il campionato, e quindi De Laurentiis dovrebbe attendere la risoluzione del contratto con relativa buonuscita (6 milioni di euro). Ecco perché i tempi potrebbero dilatarsi e il produttore cinematografico non vorrebbe trovare intoppi.

Dalla Francia, però, rivelano che lo stesso Osimhen, che è stato allenato da Galtier nella stagione 2019-2020 (13 reti), non sarebbe entusiasta di riavere come tecnico il marsigliese. Lo apprezza come allenatore ma non lo riterrebbe all’altezza del campionato italiano“.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sousa accostato al Napoli, l’agente esce allo scoperto: le dichiarazioni

Demme verso l’addio al Napoli: accordo verbale con l’Hertha Berlino, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’ Inter si prepara al mercato estivo