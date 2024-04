Tuttosport – ADL scarica la colpa su Giuntoli? “È sua responsabilità”: il caso

L’edizione odierna del quotidiano, ha commentato la mossa di Aurelio De Laurentiis dopo l’interrogatorio in Procura a Roma, sulla vicenda legata all’affare Victor Osimhen, concluso da Giuntoli.

“Davanti al pm, De Laurentiis avrebbe poi tirato in ballo l’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ora direttore tecnico della Juventus scaricando di fatto su di lui la responsabilità della trattativa. De Laurentiis avrebbe anche detto di non essere certo di aver mai incontrato il presidente del Lille. Sta di fatto, però, che Giuntoli non compare nell’elenco degli indagati perché non aveva potere di firma, in capo proprio a De Laurentiis”.

