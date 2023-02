Corriere del Mezzogiorno – ADL sempre più napoletano: riceverà cittadinanza onoraria.

L’edizione odierna del quotidiano parla del presidente Aurelio De Laurentiis, definendolo “sempre più napoletano”.

“Sta per compiere l’ultimo passo della sua (completa) napoletanizzazione: prendere casa per la famiglia all’ombra del Vesuvio. Sulla collina di Posillipo, per la precisione. Non troppo distante da dove abitò Diego Armando Maradona, si dice”. Tra la fuga di notizie, sarebbe emerso anche che potrebbe ricevere la cittadinanza onoraria in caso di vittoria dello scudetto.

