ADL smentisce i rumors su Mourinho e conferma l’addio di Zielinski

Al termine dell’assemblea della Lega Serie A a Milano, Aurelio De Laurentiis ha toccato vari temi inerenti al Napoli. Innanzitutto ha smentito le voci di un possibile approdo di Josè Mourinho al Napoli: “Non c’entra nulla con il Napoli. Il suo destino credo sarà fuori dall’Italia, ma comunque certamente non al Napoli”. Inoltre, ha fatto intendere che in estate saranno ben altri profili nel mirino della società. Intanto, però, i pensieri principali sono rivolti al mercato con l’arrivo d Perez e la possibile permanenza di Ostigard, considerando gli innumerevoli match che arriveranno e l’emergenza che sta vivendo Mazzarri.

Il futuro di Zielinski e Osimhen

Secondo le parole del patron, il polacco andrà via a parametro zero, atteso proprio dall’Inter di Inzaghi: “Piotr è un bravissimo ragazzo, un ottimo calciatore. Se vuole partire perché ha un procuratore che sente l’odore o la puzza del denaro… avrà convinto il ragazzo ad andare via da Napoli. Vi dico una cosa: da me Zielinski prende uno stipendio più alto rispetto a quello che andrebbe a prendere all’Inter. Ho detto a Marotta che non si sta comportando bene, ma in modo scherzoso anche se lui dice ‘non è vero, non è vero'”. Mentre per quanto riguarda Osimhen: “Lo sapevamo dalla scorsa estate. La trattativa è stata lunga e amicale, allungavamo il brodo ma sapevamo perfettamente che sarebbe andato al Real Madrid, al Paris Saint-Germain o a qualche squadra inglese”.

