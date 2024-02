Corriere dello Sport – ADL sogna Hamsik: non si è ancora rassegnato

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse di Aurelio De Laurentiis per Marek Hamsik. Il patron non si è ancora rassegnato all’idea che l’ex azzurro non abbia accettato la sua proposta. In più, lo stesso Calzona avrebbe richiesto la sua presenza all’interno dello staff, proprio come nella nazionale slovacca. Per il momento, però, Hamsik non se la sente di lasciare la famiglia, i figli, la sua Academy e la Slovacchia. Tuttavia, mai dire mai, domani potrebbe cambiare idea.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Hamsik: “Futuro? Sarebbe incredibile allenare il Napoli, è quello che voglio”

Corbo su Calzona: “Tecnico senza complessi. I cambi rianimano il Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Damiano Carrara diventa papà: lo chef e la moglie Chiara Maggenti aspettano il loro primo figlio