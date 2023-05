Corriere dello Sport – ADL-Spalletti, raggiungi un patto a tavola: un biennale per ripartire.

L’edizione odierna del quotidiano ha titolato così l’incontro tra De Laurentiis e Spalletti “raggiungi un patto a tavola”. Il patron ha fatto la sua proposta e da ambedue i lati c’è la voglia di proseguire insieme questo percorso.

“La tentazione resta un rielaborazione di quel contratto stipulato nell’estate del 2021, con ingaggio da 2,8 milioni, per trasformarlo in biennale in cifre che non si possono diffondere, perché ‘parlare di danaro è volgare’. Punto secondo: il mercato. De Laurentiis sa che qualcosa potrebbe accadere – il Man United che sta su Kim – e la corsa scatenata a stuzzicare Osimhen. Il Napoli sa quello che vuole, come lo vuole, quando lo vuole, ha già avviato una serie di incontri con i manager di riferimento, e ciò che l’area scouting ha depositato nel database ha rappresentato uno degli argomenti portanti.

Biennale, dunque, per ripartire. E dopo essersi intesi sul programma che dovrà avere ampio respiro, sugli interventi naturali, eventualmente necessari che dovranno essere concordati come in passato nel caso in cui il mercato costringa a farlo. I soldi sono un accessorio, non rappresentano una priorità. Metti che una sera a cena, De Laurentiis, Chiavelli e Spalletti abbozzino non solo un sorriso ma una specie di patto, da qui al 2025 (e poi si vedrà!)”.

