ADL sta organizzando la festa Scudetto: maxischermo e piano traffico

L’edizione odierna del quotidiano lancia l’indiscrezione, nonostante l’idea di Spalletti di mantenere la calma sull’argomento, Aurelio De Laurentiis starebbe già organizzando la festa Scudetto.

Da quanto trapela il patron ne sta discutendo con il sindaco Gaetano Manfredi: “si sentono spessissimo al telefono”. Il quotidiano scrive: “Il Comune vorrebbe — calendario alla mano — pianificare insieme al club, ipotizzando una diretta televisiva con un maxischermo da fare in piazza Plebiscito e con un piano traffico ad hoc per quella giornata per permettere l’immancabile festa, quando sarà. Senza escludere che al patron azzurro, nato a Roma, dovrebbe essere riconosciuta — se lo vorrà — anche la cittadinanza onoraria di Napoli”.

