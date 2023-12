Corriere dello Sport – ADL su Garcia: “Il giorno stesso che l’ho presentato, avrei dovuto dire però adesso se ne va”

Aurelio De Laurentiis, intervistato dal quotidiano, ha svelato un retroscena inerente a Rudi Garcia e alle sue prime impressioni. Ecco quanto raccolto dalle sue parole:

“Quando si è accorto che non era la scelta più giusta?”

“Il giorno che l’ho presentato a Capodimonte. Avrei dovuto fare un coup de Théatre e dire: ve l’ho presentato, però adesso se ne va. Perché uno che arriva e dice: io non conosco il Napoli, non ho mai visto una partita… Avrei dovuto capire. E invece l’ho preso a ridere. Il fatto è che l’ha ripetuto altre volte. Sarebbe bastato che praticasse lo stesso calcio di Spalletti. Invece ha preteso che mandassi via un preparatore perfetto (Sinatti, ndr), per chiamarne uno che… Me l’avevano detto: questo t’imballa i giocatori. Sono dovuto restare a Castel Volturno da mattina a sera”.

