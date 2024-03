Corriere dello Sport – ADL su tutte le furie, crociata contro le tv: chiude anche con Sky

L’edizione odierna del quotidiano, ha commentato la reazione di Aurelio De Laurentiis, durante un’intervista di Politano per Sky. Il patron avrebbe inveito contro il cameraman e l’intervistatore, costringendo il giocatore a lasciare il microfono: “Dev’essere una crociata contro le tv, perché dopo aver chiuso la settimana scorsa i contatti con Dazn (prima della gara con la Juve, centomila euro di multa), Aurelio De Laurentiis stavolta si è rivoltato contro Sky: la vigilia di Barcellona-Napoli ad un certo punto è diventata il palcoscenico per un “duello” dialetticamente cruento che Adl ha deciso di condurre contro l’emittente satellitare, portando via, proprio mentre è in diretta, Politano dall’intervista. De Laurentiis inveisce prima nei confronti di un giornalista, poi rifila una manata alla telecamera”.

