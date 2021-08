ADL temporeggia con Insigne e Cairo offre 3,5 mln a Belotti

Il futuro di Lorenzo Insigne resta un tabù, De Laurentiis temporeggia mentre Cairo offre 3,5 milioni a Belotti per il rinnovo.

Quale differenza più evidente di questa può far cambiare rotta a De Laurentiis? Secondo Tuttosport, Andrea Belotti è disposto ad aprire al rinnovo con il Torino, però in caso di una nuova stagione molto deludente, vuole occuparsi degli eventuali cocci suoi e non di quelli di tutti. L’offerta per l’attaccante granata è di 3,3 milioni netti più uno di bonus alla firma fino al 2025.

