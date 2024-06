Il Mattino – ADL vuole una location di prestigio per annunciare Conte

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla cerimonia pubblica per l’annuncio di Antonio Conte. L’ex Inter è pronto per iniziare la sua avventura in azzurro:

“Ora è tutto fatto, anche le firme. De Laurentiis vuole una cerimonia solenne e simbolica, con un’altra firma pubblica al contratto dei record, quello che cambia la storia del club, davanti alle telecamere e ai giornalisti, nella cerimonia ufficiale che verrà organizzata nei prossimi giorni forse a Palazzo Reale. Ma ormai la fumata è bianca. De Laurentiis è nei suoi uffici, dopo la settimana a Ibiza: l’accordo va solo annunciato. Per la presentazione bisogna attendere: va trovata una location di prestigio“.

