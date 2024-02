La Gazzetta dello Sport – Adli e Bennacer a centrocampo: Pioli deve fare a meno di Reijnders

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle alternative a centrocampo per Pioli. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno del suo fidato Tijjani Reijnders, a causa di una squalifica da parte del Giudice Sportivo, per somma di ammonizioni. Dunque, domenica sera contro il Napoli, dovrebbero subentrare dal primo minuto Yacine Adli e Ismael Bennacer. La coppia non è del tutto inedita, considerando che i due hanno giocato insieme 28 minuti in questo campionato con il Frosinone. A questi però, vanno aggiunti anche i 38 suddivisi tra il 2022 e 2023.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

