Adriana Volpe ammette: “Difficoltà tra me e Roberto Parli, ci serve tempo”

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip si è parlato a lungo di una crisi tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli. La lontananza tra i due, con la conduttrice a Roma insieme alla figlia e lui in Svizzera, ha insinuato nei fan più maligni il dubbio di una rottura. Poi, marito e moglie sono apparsi insieme alla reunion di parte del cast del GF Vip a casa di Fabio Testi, archiviando del tutto le ipotesi di separazione, che peraltro erano già state smentite da Fanpage.it. Intervistata da Chi, la Volpe ha però confermato per la prima volta che effettivamente il suo matrimonio sta attraversando un momento delicato.

Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà, come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata. Che ci sia questo tipo di realtà non lo nascondo. Io sono un libro aperto. Dateci il tempo di ricostruire, di rimetterci allineati; serve del tempo per avvicinarsi, per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi anche a dura prova.

C’entra il feeling tra Adriana Volpe e Andrea Denver?

È facile immaginare che le parole della Volpe facciano riferimento a episodi accaduto al tempo del GF Vip, come la lettera inviatale da Parli su Zequila o alcuni post in cui il marito manifestava fastidio nei confronti di Adriana. La vicinanza tra lei e Andrea Denver potrebbe aver pesato molto sulla gelosia di Parli, anche se Fabio Testi ha spiegato che nel corso della reunion Parli e Denver si sono incontrati in tutta tranquillità. A rendere ancora più difficile il ricongiungimento tra Roberto e Adriana, infine, potrebbe essere stato il periodo durissimo che sta vivendo lo stesso Parli per la recente perdita del padre.

Adriana Volpe torna in tv con Ogni mattina

Resta il fatto che la Volpe appare convinta di poter risolvere le difficoltà con Parli, il quale, ricordiamo, anche prima del GF Vip viveva abitualmente tra la Svizzera e Montecarlo e tornava a Roma dalla famiglia per lo più nei fine settimana. Intanto, per Adriana si sta aprendo un nuovo periodo d’oro dal punto di vista professionale. Dal 29 giugno la vedremo su Tv8 con il nuovo programma Ogni mattina al fianco di Alessio Viola, in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14. Con loro, anche le inviate Aurora Ramazzotti e Flora Canto.