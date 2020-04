Adriana Volpe e il flirt smentito con Andrea Denver: “Non montate storie che non esistono”

Adriana Volpe ha smentito seccamente le notizie sul presunto, ma mai esistito, flirt con Andrea Denver. La conduttrice, legata al marito Roberto Parli, non ha voluto attendere che calasse il sipario sull’edizione del Grande Fratello Vip in corso per negare le indiscrezioni a proposito della simpatia che sarebbe nata nella Casa nei confronti del modello. Proprio poche ore fa l’ex volto Rai è intervenuto su Instagram per fare chiarezza a proposito della questione.

Nessun flirt con Andrea Denver

Diretta come sempre, Adriana è intervenuta in merito alla questione con la precisione che il capo richiede, pur mantenendo i toni bassi. Senza fastidio, almeno apparentemente, ha chiesto a quanti avanzano l’ipotesi di una vicinanza a Denver di evitare certi voli di fantasia: “Incredibile! Non posso più assentarmi 24 ore dai social che succede il delirio! Non sono una ‘spada’ con la tecnologia, ma ora dovrebbe essere tutto ripristinato. E già che ci sono, mi tolgo anche un sassolino dalla scarpa: non montate storie tra me e Denver che non esistono, piuttosto andiamo a montare la panna che oggi preparo una buona torta!”.

Perché Adriana Volpe ha lasciato il GF Vip

È proprio per stare vicina al marito Roberto Parli e per non mancare nel ruolo di moglie che Adriana ha deciso di lasciare la Casa del GF Vip. Mentre viveva la sua avventura a Cinecittà, il suocero di Adriana si è ammalato di coronavirus. Quando le sue condizioni di salute si sono aggravate – l’uomo soffriva di una seria patologia pregressa – Adriana ha lasciato la Casa. Purtroppo, Ernesto Parli è morto poche ore dopo il ritorno di Adriana alla vita reale. La conduttrice, al suo primo reality show in casa Mediaset, ha conquistato l’affetto del pubblico a casa che la annovera adesso tra i personaggi più interessanti mai usciti dal format. E c’è chi spera per lei che le sia affidato un format Mediaset tutto suo.