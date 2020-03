Adriana Volpe e la dedica al suocero Ernesto Parli: “Io rinasco in te”

Adriana Volpe è tornata sui social dopo il silenzio in segno di lutto per la morte del suocero Ernesto Parli. In questi giorni la conduttrice ha ripreso a pubblicare sul suo Instagram e ha voluto dedicare proprio al padre del marito Roberto, deceduto a causa del coronavirus, un post commovente. La Volpe, a causa di questa grave perdita, ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip 2020 di cui era uno dei concorrenti.

Adriana Volpe ricorda il suocero con una canzone

Il filmato in questione è il video della canzone “Io rinasco in te” di Marco Profeta, cantante amico della Volpe: proprio lei, insieme al marito Roberto Parli e alla loro figlia Gisele, è la protagonista del videoclip. “In te invento il mondo se prometti che ci giocherai… voltandoti a guardarmi, sorridendo mi dirai che è già qui il Paradiso… io rinasco in te, in mani piccole, che sanno disegnare un mare calmo, una conchiglia e nuvole…” Per TE, Nonno Ernesto. Adri, Gisele e Roby. Oggi questa tua canzone, Marco Profeta, assume un significato ancora più intenso“, ha scritto la Volpe. Tantissimi i commenti di affetto, tra cui quello dell’amica Stefania Orlando: “Bellissima canzone, e tu Adriana sei una splendida persona. Un abbraccio forte a tutti voi“.

La morte di Ernesto Parli, suocero di Adriana Volpe

Era il 19 marzo quando Adriana Volpe era costretta a lasciare il GF Vip parlando di gravi problemi famigliari. Ernesto Parli, imprenditore svizzero ed ex patron del Chiasso calcio, è deceduto solo pochi giorni dopo all’età di 76 anni. Adriana ha poi spiegato che all’uomo era stato riscontrato un tumore poco dopo il suo ingresso al GF Vip, una diagnosi presto seguita dalla scoperta del coronavirus: “Due settimane fa sono stata travolta: prima la notizia di un brutto male che ha colpito mio suocero, diagnosticato poco dopo la mia entrata nella Casa, poi il virus ce l’ha portato via. Ancora non trovo parole, sono sincera“.