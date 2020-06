Adriana Volpe e Roberto Parli lontani, lui rifiuta le domande ma sottolinea: “Chiedete a lei”

Tra Roberto Parli e Adriana Volpe la situazione sembra essere tutt’altro che chiara. I due, infatti, dopo la partecipazione di lei al Grande Fratello Vip sembra che non siano riusciti ancora a trovare un equilibrio e continuano a stare lontani. La showgirl che ormai si è trasferita a Milano per condurre il programma “Ogni mattina” su Tv8, aveva dichiarato che nell’ultimo periodo il suo rapporto con il marito aveva subito qualche battuta d’arresto. L’imprenditore continua a vivere la sua vita, lontano da sua moglie e sua figlia, Gisele, pur non comunicando apertamente cosa stia accadendo tra loro, certe affermazioni sembrano essere piuttosto chiare, come dimostra un commento lapidario lasciato da Parli in risposta ad una provocazione su Instagram.

Roberto Parli lapidario su Adriana Volpe

Non saranno certo dei commenti lasciati qua e là a determinare l’andamento di un matrimonio tra due persone che, magari, come spesso accade, stanno attraversando un momento di crisi, difficile da gestire. Eppure certe affermazioni non passano inosservate. Sotto l’ultimo scatto pubblicato dall’imprenditore su Instagram, in cui si mostra al volante della sua auto, in Liguria, spuntano commenti in cui si chiede insistentemente dove sia Adriana Volpe e come mai non stiano insieme. Tra i tanti, in uno più pungente si legge: “Non ho capito perché non stai con Adriana e tua figlia hai una moglie e una figlia bellissime e dolcissime il tuo comportamento è proprio strano”. Deve essere sembrata una vera e propria provocazione agli occhi di Parli che, subito ha risposto dicendo: “Gira la domanda a lei“. Una risposta che lascia intendere che sia stata lei a prendere la decisione di stare lontani, ma che lascia comunque molti dubbi.

Le parole di Adriana Volpe

Proprio ultimamente la showgirl aveva rilasciato alcune dichiarazioni relative al rapporto con il suo compagno di vita. Le voci sulla loro separazione, o comunque sulla loro crisi, si sono fatte sempre più insistenti con la fine del Grande Fratello, ma anche durante il reality l’imprenditore non aveva gradito certi comportamenti adottati dalla moglie all’interno della casa più spiata d’Italia. La conduttrice aveva dichiarato:

Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà, come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata. Che ci sia questo tipo di realtà non lo nascondo. Io sono un libro aperto. Dateci il tempo di ricostruire, di rimetterci allineati; serve del tempo per avvicinarsi, per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi anche a dura prova.